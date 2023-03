El juez sexto cautelar de La Paz, Douglas Borda, determinó ayer dejar en libertad a su colega Freddy Choque Cortés y al pasante Rubén Quispe, quienes fueron grabados cuando extorsionaban a una litigante. La Fiscalía, que identificó a Choque con el alias de “Chiru Chiru”, presentó gran cantidad de indicios para sustentar que el funcionario judicial y otras cinco personas incurrieron en el delito de consorcio, pero esto no fue tomado en cuenta por el juez Borda.

Durante la audiencia virtual, el juez impidió que la víctima asuma una defensa adecuada, ya que expulsó a dos de los tres abogados que la representaban. Borda, sin justificación legal alguna, también expulsó al diputado Renán Cabezas, del MAS, quien se había conectado para fiscalizar la audiencia.

“El juez (Borda) dijo que no hay indicios de que (Choque y Quispe) hayan incurrido en un consorcio, sólo tomó en cuenta el delito de extorsión. Sobre los audios y las conversaciones de WhatsApp que se presentaron en la denuncia, el juez también señaló que éstos no pueden considerarse indicios, porque su grabación no fue consentida y que no se puede vulnerar el derecho a la intimidad”, dijo el fiscal a cargo del caso, Wilson Medrano.

El representante del Ministerio Público solicitó en la imputación la detención preventiva de Choque y Quispe, por seis meses en el penal de San Pedro, debido al “riesgo efectivo” que representan para la víctima y porque podrían obstaculizar la investigación e influir en la declaración de 14 testigos, entre personal judicial, de la Fiscalía y de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Medrano anunció que, al igual que la víctima, Araceli C. S., se presentó la apelación contra la determinación del juez Borda, pues considera insuficiente la medida impuesta, con una fianza de 30.000 bolivianos para el juez Choque, un garante solvente con 10.000 bolivianos para el pasante y que ambos se presenten a firmar un cuaderno de asistencia cada 15 días a los juzgados.

De acuerdo con la relación de hechos presentados en la audiencia cautelar, Araceli C. S. fue denunciada con argumentos falsos por estelionato, en relación a una deuda de 36.000 dólares, dinero que afirma fue pagado a la acreedora. Los documentos que prueban su versión se presentaron ante la fiscal Tatiana Zambrana y el juez Choque, pero de manera extraña ambos permitieron que el proceso continúe en su contra.

Ya avanzado el caso, Araceli C. S. fue inducida por un abogado a tomar contacto directo con el juez Choque y a partir de ese momento comenzaron los actos extorsivos. En una de las grabaciones, en agosto de 2022, cuando le pidió 4.000 dólares, el juez Choque llamó y puso en altavoz al conciliador de la Fiscalía, Antonio Zabaleta Callisaya, con quien organizó una cita para hablar del caso. Este funcionario es hermano del juez Segundo Anticorrupción de La Paz, Franz Zabaleta, quien en anteriores gestiones también fue denunciado por corrupción.

Asimismo, a la extorsión contra Araceli C. S. se sumó el pasante Quispe, quien en otro audio llamó por su alias al juez “Chiru Chiru”, y decía hablar a nombre de la fiscal Tatiana Zambrana, para ofrecer resoluciones en favor de la víctima.

El hecho fue comprobado por un funcionario que el diputado Cabezas envió para verificar todo lo que denunció Araceli C.S. ante la Plataforma Ciudadana en la Cámara de Diputados.