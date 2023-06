“El día de hoy también me he comunicado con el director nacional de la Felcn y me ha reiterado que él no tenía conocimiento ni la Felcn de este caso en el mes de marzo; por tanto, recogiendo las palabras del director nacional de las Felcn, él se hubiese enterado recién en el mes de mayo como todo el pueblo boliviano”, expresó Del Castillo.

La pasada semana se conoció ese caso luego de que se revelara que la Agencia Tributaria y de Aduana de España incautó de 478 kilos de cocaína en un vuelo procedente de Bolivia, y que la droga fue enviada en una aeronave alquilada por la estatal BOA a la empresa española Wamos Air.

El sábado por la noche, Diego V. y Freddy Ch., funcionarios de BOA, fueron enviados a la cárcel de Palmasola por el lapso de 6 meses. Son sindicados como los presuntos responsables del envío de la casi media tonelada de cocaína a España.