Las críticas y descalificativos al discurso de Del Castillo no se dejaron esperar. Una de las primeras fue la que expresó en Twitter su exasesora, la criminóloga Gabriela Reyes. “Ese dato es falso. La esvástica fue cambiada hace años en la Academia. Lo que han cambiado ahora es el Escudo de Bolivia por el Chachapuma. ¿Por qué los medios no cruzan información?”, escribió en respuesta a la publicación de un medio que difundió la afirmación del ministro.

“Es una burda mentira, no sabemos de dónde sacó esa versión ese civil, porque para ser ministro creo que uno debe tener algo de formación o sentido común, no dejarse llevar por lo que oficiales comedidos le cuentan al calor de los actos de aniversario y que sólo quieren ganarse el favor de los masistas”, criticó un oficial que estuvo en el acto del jueves en la Anapol.

Imposición “neonazi”

Similar criterio expuso el coronel de Ejército, del servicio pasivo, Jorge Santiestevan, pero señaló que el discurso del ministro Del Castillo es solo una fachada para imponer “una ideología populista, una tendencia política del partido de Gobierno, que está temporalmente en el poder y que es contraproducente”.

“Al igual que (Adolfo) Hitler y los nazis hicieron en su país y luego trataron de imponer en Europa, el ministro quiere imponer la ideología del MAS a los cadetes y futuros oficiales de la Policía. Esto es un acto neonazi”, manifestó Santistevan en contacto con Página Siete.

Para el coronel, el uso de la chacana no está justificado, lo señala como un objeto que no simboliza o no es representativo de todos los bolivianos, sino de un solo sector de la población y de un partido político, el MAS, por lo cual no podría ser impuesto a una institución nacional.