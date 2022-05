Denuncia penal contra Del Castillo aviva fricciones al interior del MAS

Evo Morales observó el trabajo de Eduardo del Castillo en varias oportunidades. El líder cocalero indicó que no comparte con algunos ministros que alegan que en el MAS convergen distintas corrientes y les pidió formar su propio partido. Sin embargo, el ministro Del Castillo, integrante de Columna Sur (corriente al interior del MAS), dijo no sentirse aludido por esas aseveraciones.

Morales también criticó la campaña DinoFest (Di No al Delito) por aludir a la de Usaid que era Just Say No. Es más, Morales pidió a la población cuidarse del Ministerio de Gobierno y de la Policía, pues en ambas instituciones, aseguró, están infiltrados de DEA.