Denuncian a mando de FFAA por la falta de jueces militares

El capitán del Ejército Félix Z. G. denunció ante la Fiscalía a los miembros del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas (FFAA) por incumplimiento de deberes, por no haber designado jueces para tratar su caso en el Tribunal de Justicia Militar, quienes a su vez deberían llevar adelante un proceso interno contra el capitán, a quien sin un juicio se le retuvo sus salarios y se sancionó con la baja definitiva por una supuesta deserción en 2014.

“El funcionario manifestó que fue procesado a través del Tribunal Militar y que en varios años su proceso no tendría una sentencia, pese a que como efecto de ese proceso se le retuvo el salario con el que debe sostener su familia. Según el denunciante, las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, como la Ley Orgánica lo establece, son los que deben designar a los miembros del Tribunal de Justicia Militar”, informó a Página Siete el fiscal anticorrupción Junior Flores.

Explicó que al no haber tenido respuesta en la instancia militar, el capitán Félix Z.G. tuvo que recurrir a la justicia ordinaria, ya que el Alto Mando supuestamente no realizó estas designaciones para que su proceso continúe su curso. En ese marco, Flores informó que se emitieron varios requerimientos de informes a las instancias castrenses y que luego de analizar las respuestas se procederá a emitir una resolución de imputación o rechazo.

Flores solicitó a los miembros del Tribunal de Justicia Militar emitir un informe sobre cuáles son los procesos que existen contra el capitán Félix Z.G. El requerimiento fue emitido el 10 de agosto, pero se desconoce si fue atendido.

El capitán denunciante afirma que salió con permiso de enfermedad en noviembre de 2014 y supuestamente no se reincorporó, no justificó su falta y no dio parte de su paradero, por lo que fue procesado por deserción.

En diciembre de ese año, el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) dispuso un encarcelamiento de dos años a cumplirse en el Regimiento Colorados. En 2017, Félix Z.G. fue notificado con su baja definitiva, resultado de un segundo sumario militar, porque presuntamente tampoco se presentó a cumplir la sentencia y se le dejó de pagar el sueldo.

El afectado alegó en un amparo constitucional que nunca fue juzgado de forma adecuada en el TPJM, que la primera sanción se dispuso sin dar a lugar a un juicio, en el que pide presentar sus descargos por la inasistencia al trabajo en 2014.

Flores aseguró que varios de los actuales generales de el Alto Mando y el Tribunal Militar ya prestaron su declaración y presentaron descargos, en los que refieren que estas supuestas vulneraciones de los derechos del capitán fueron cometidas en gestiones pasadas.