Denuncian a padre e hijo por violar durante cinco años a una menor hasta llevarla al suicidio

Fueron cinco años de vejámenes sexuales cometidos presuntamente por dos hombres, padre e hijo, en contra de una menor de 13 años, quien no aguantó más y decidió quitarse la vida. El hecho ocurrió en la comunidad de Huayhuasi de La Paz.

“Mi hija no tenía la libertad de caminar en la calle, llegaba tarde del colegio. Le preguntaba y me decía: mami, me están amenazando. Ella ha sufrido cinco años de calvario, no sabía cómo decirnos. Nosotros nos hemos enterado el 22 de septiembre”, informó la madre entre sollozos, de acuerdo con una nota de Erbol.