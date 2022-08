Denuncian ante el Presidente a jefe de la DGAC por clonar matrícula de avioneta

Exfuncionario En su carta de denuncia, el abogado y exfuncionario de la DGAC Nelson Carpio afirma que cuenta con toda la documentación para probar los delitos por los que acusa al actual director de la DGAC, Celier Arispe.

Textual “Eso sí, temo por mi vida, porque Celier Arispe me hace seguir constantemente, me ha mandado a decir que me va a matar si denunciaba en 2019. Me abrió procesos penales por todo y nada desde que me negué a ser extorsionado por el coronel José Iván García Terceros, es por eso que grito pidiendo legalidad”, señala la carta del abogado Carpio.