Denuncian irregularidades y “cobros” ilegales en grupo de la Fuerza Aérea

Cobro ilegal de aportes, pago de bonos a personal no autorizado y casos de abuso de autoridad en el grupo aéreo “Diablos Negros” fueron denunciados ante el Ministerio de Gobierno. Desde el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Fuerza de Tarea Aérea “Diablos Negros” se rechazó la acusación y se emitieron informes sumarios.

“Desde que llegué a esta unidad sucedieron y siguen sucediendo bastantes irregularidades y abusos de autoridad por parte del comandante. Quiero hacer conocer todos estos hechos que causan malestar en todo el personal (...). Es lamentable la actitud que tiene el comandante que ordena el pago (de bonos) a otras personas que no tienen nada que ver con la misión de la unidad”, señala parte de la carta enviada al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, la misma está firmada por Richard Alaña Cadena.

Según los antecedentes del hecho, militares de la FAB fueron cuestionados por el cobro ilegal de bonos en anteriores gestiones, dichos oficiales ahora ocupan cargos jerárquicos y usurparon recursos destinados para el personal de lucha contra el narcotráfico. Uno de los nombrados es el actual comandante de la FAB, general Marcelo Heredia, quien negó haber incurrido en un daño económico al Estado.

Entre los otros oficiales denunciados, según documentos a los que accedió Página Siete, están los coroneles Danis Peñaloza, Guillermo Quiroga, Fernando Yañez y el general Wilfredo Viscafe, expresidente del Tribunal de Justicia Militar.

Este medio envió una nota de consulta sobre el tema al Comando de la FAB, que respondió con descargos solo del general Heredia, que cuenta con una acreditación firmada por los responsables de “Diablos Negros”.

Según miembros de la FAB, que remitieron a este impreso las planillas, los oficiales denunciados se beneficiaron con bonos de 2.800 y 2.300 bolivianos.

Asimismo, la denuncia escrita menciona desvío de combustible para la lucha antidrogas, pero no especifica cantidades ni nombres de los presuntos favorecidos. “En reiteradas ocasiones ha hecho la entrega de combustible (gasolina), que es parte de la asignación del Ministerio de Gobierno a través de la Diprevcon, para fines que no están dentro los objetivos de la unidad (Diablos Negros) a personal de terceros, por simple servilismo ante personal jerárquico y los testigos de este hecho son el chofer de la unidad y el encargado de almacén”.

Ante las consultas de Página Siete sobre la denuncia de Alaña, no hubo ninguna respuesta por parte del Ministerio de Gobierno, institución a cargo de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon). Esta dirección es la responsable del mantenimiento de los aviones Hércules, helicópteros y motorizados usados para la lucha antidroga en el país.

La carta de Alaña hace notar al ministro que las denuncias de ese caso no fueron esclarecidas. Menciona que si bien se emitieron informes no se hizo una investigación imparcial.

Según la respuesta de la FAB, esa denuncia fue realizada en el segundo semestre de 2021 y la misma motivó la intervención directa del Jefe de Estado Mayor de las FFAA, general Teófilo Medina quien, según el informe, realizó una inspección personal y entrevistó por separado a los oficiales responsables de todas las áreas.

Entre otros puntos, Alaña acusó al comandante de “Diablos Negros”, Roberto A.T. por no cumplir con las medidas de bioseguridad para la prevención de la Covid-19, hecho que supuestamente costó la vida a dos funcionarios. Además de que no se concedía los permisos y las vacaciones solicitadas por el personal durante la pandemia.

También se afirmó que se realizaban descuentos para cubrir actividades sociales, con desayunos o para cumpleaños y que dichos cobros eran realizados por un suboficial. En otro punto se denunció el pago de aportes para las actividades del aniversario de ese grupo aéreo. Asimismo, se acusaba a los encargados de disponer vuelos para actividades personales de los miembros del Comando de la FAB.

Informes

Al respecto, el Comando de la FAB hizo conocer a este medio que, en respuesta a la denuncia, el 1 de septiembre, se emitieron al menos seis nuevos informes, además de los entregados en 2021 al comando de la FFAA. En todos esos reportes se descartó las irregularidades.

De la misma forma el responsable de almacenes y uno de los choferes negaron la denuncia del robo de combustible y la disposición de los vehículos para fines que no sean el trabajo del personal de Diablos Negros.

Sobre los presuntos cobros de aportes y descuentos al personal, los informes señalan que las planillas manejadas por el denunciante son las que maneja el personal encargado de la alimentación, que brinda ese servicio a los militares que por distintas razones pide pagar el consumo a final de mes y que es un tema de administración económica individual.

“El denunciante (Alaña) es una persona civil de la que se desconoce su interés al hacer esta denuncia. No lo conocemos”, afirmó el comandante de esa unidad, Roberto A.T.

Agregó que en su momento, en 2021, se presentaron todos los descargos pero nunca se presentó Alaña. El coronel presume que la denuncia volvió a circular debido a que hace unos días inició el proceso de ascensos en la FAB y esta sería una manera de quitarle méritos ante los evaluadores.