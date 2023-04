Una nueva denuncia de abuso cometido por policías contra un civil en el departamento de Santa Cruz se reportó el fin de semana, esta vez la víctima es el conductor asalariado de un taxi, quien aseguró que fue detenido de forma ilegal por cuatro horas y que, al ser liberado, se dio cuenta que le robaron la renta de una semana de trabajo que estaba en su vehículo. Los periodistas que buscaron la contraparte del uniformado acusado, fueron agredidos por sus camaradas.

“Apareció una patrulla y me dicen que me haga a un lado (que estacione). De forma prepotente el oficial me carajea, yo lo comienzo a filmar con mi celular, el tipo me agrede, me hace bajar del vehículo y lo deja abandonado a un lado de la Aduana. De yapa me mete a la celda, me hacen apagar mi celular, (el policía) comienza a golpearme, me dijo que él es la ley y yo no soy nada contra él (...) Para mí fue prácticamente un secuestro”, relató el taxista Jhonatan R.G. a periodistas de TV - Digital.net Satelital, quienes hicieron una transmisión en vivo por Facebook durante la cobertura del caso.

Según el relato del chofer asalariado, el hecho fue a las 8:00 del domingo por el cuarto anillo, cuando conducía hacia el Parque Industrial para atender un pedido que le hicieron a través de la aplicación “inDriver”. El conductor aseguró que no cometió ninguna infracción y, por supuesto, tampoco estaba en estado de ebriedad. Sin embargo, fue obligado a estacionar, luego -sin explicarle los motivos- fue sacado de su vehículo y arrestado por el oficial identificado como el mayor Huáscar Coca.

En el video que se registró en ese momento, publicado por TV - Digital.net Satelital, se ve al mayor Coca quien también graba con su celular el incidente, repite varias veces al chofer: “baje de su vehículo, por favor, le estoy hablando con respeto”, y hace advertencias de que hará uso de la fuerza si el taxista no obedece, al mismo tiempo pide a gritos el apoyo de otro uniformado. No obstante, las imágenes revelan que, al contrario de sus palabras, el accionar del policía es violento y su actitud intransigente.