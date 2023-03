El diputado del MAS Héctor Arce informó que los dos abogados del testigo protegido Felipe Sandy Rivera sufrieron amenazas de muerte, luego de que el ministro de Justicia, Iván Lima, revelara que Sandy presuntamente falleció en enero, en un accidente de tránsito en Estados Unidos. Arce sostuvo que será la familia de la víctima la que tome la decisión de procesar a Lima por la infidencia.

“Son dos los abogados (de Sandy), pero no podría revelar ese dato (su identidad). Son gente que también está preocupada. Me llamó uno de ellos y me dijo ‘me acaban de amenazar de muerte’. Y me pregunta si yo podría ayudarlo para su seguridad. Ese tipo de cosas es lo que pasa lamentablemente”, informó a Página Siete el diputado Arce.

El legislador del ala evista señaló que los abogados de Sandy, que trabajan en La Paz, acompañaron todo el proceso de denuncia del caso de corrupción en la ABC, desde los primeros meses de 2022. Ambos juristas estuvieron presentes el 22 de agosto de ese año, cuando Sandy dio su declaración en cámara Gesell en la Fiscalía de Sucre, donde solicitó acogerse a la calidad de testigo protegido.