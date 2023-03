El capitán de la Policía Boliviana, Edman Lara, fue secuestrado este miércoles por la madrugada de la Caja Nacional de Salud, donde estaba hospitalizado, tras sufrir una descompensación en su audiencia cautelar, denunció su esposa. La mujer dijo que desconoce el paradero de su pareja.

“A mi esposo prácticamente lo han secuestrado de la caja a las 4:50, me descuidaron, porque prácticamente mi cuerpo ya no daba, me dormí un rato y se lo sacaron y no me dijeron nada”, denunció la mujer.

Aseguró que todo el traslado fue planeado con el fin de que no se conozca hacia dónde fue trasladado. “Estoy desesperada porque no sé dónde lo han llevado, por qué de esa manera, ni siquiera al hospital me dejaron entrar”, reprochó.