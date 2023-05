¿Bs 19 millones en coimas?

“Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, (Santos) me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de negociar las obras. Desde aquella fecha hasta enero de 2023, calculo que recaudé alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el ministro. Por ahora, no diré mi identidad por miedo a las represalias contra mi persona y mi familia, pero diré todo lo que hice y vi”, es parte del relató que el “negociador” hizo para una nota publicada ayer por el portal Rimay Pampa.

Las denuncias, según la fuente, también fueron hechas ante el Viceministerio de Transparencia, a cargo de Susana Ríos, que depende del ministro de Justicia, Iván Lima. Desde esa cartera de Estado informaron a Página Siete que “no hay posibilidades” de que atiendan las consultas sobre el tema, pero pidieron un cuestionario escrito.