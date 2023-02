Una de las víctimas señaló que los denunciados se acercaron a varios de los que hacían fila para hacer el trámite. Les comentaban que muchos habían reprobado, pero que a cambio de 900 bolivianos ellos les garantizaban notas de aprobación. Además de que desconocían que las brigadas móviles del Segip realizaban el trámite sin cobrar dinero.

“Nos han cobrado 850 bolivianos, no sabía que era gratuito, los dirigentes no me han avisado eso, luego ya no han contestado el teléfono. Al pedirles que me devuelvan mi plata, me han dicho ‘yo te voy a demandar’”, contó Wilbert Mamani, en una entrevista con Unitel. Relató que la pérdida de ese dinero generó problemas con sus parejas y que esto se informó a los dirigentes que les pidieron el dinero, pero no cumplieron con el trámite.

Fabian Flores, otro de los afectados y denunciante, identificó a Benito Morales como el supuesto abogado que les ofreció la aprobación de la prueba de conducir. Este tendría sus oficinas junto a la Alcaldía de Vinto.