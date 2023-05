Sin hacer caso de los reclamos del periodista, uno de los policías que tenía el rostro cubierto por un pasamontaña reitera al comunicador que ya está notificado y luego los funcionarios se retiran en una camioneta de vidrios polarizados, motorizado que no tenía ningún distintivo de la Policía, como se ve en el video.

“Claramente he pedido su credencial. ¿Cuál es su nombre? No quieren dar ni su nombre, ese es el gran problema. Bueno, ya tenemos una orden de citación”, reclamó en un video Marcelino Rodríguez Tito, periodista de Radio Omega en el municipio de Yapacaní. El comunicador grabó el momento en que dos policías vestidos de civil, pero con distintivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) pegaron una citación en la pared del medio de comunicación.

La abogada también hizo notar que la citación se hizo en una plantilla, que tenía líneas punteadas, en la que los policías llenaron con bolígrafo el nombre y número de carnet del periodista. “El fiscal no puede panfletear las citaciones, imprimir plantillas, firmarlas y dejar el policía llene el dato que crea conveniente”, explicó la abogada.

“El periodista cumplió con su trabajo, difundir el hecho noticioso, previa verificación de los datos brindados por una persona que aseguró haber sido víctima de un atraco cometido por presuntos policías. Él no fue un testigo del hecho, por lo que no corresponde citarlo en esa calidad”, cuestionó Guerrero.

La abogada Raquel Guerrero, asesora jurídica de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de esa región, calificó este hecho como una nueva “intimidación judicial” hacia el gremio, debido a que tanto el fiscal del caso como los policías conocen que Rodríguez es periodista y que está amparado por la Ley de Imprenta, que protege las fuentes de información, por lo que no corresponde que el comunicador sea citado como “testigo”.

Rodríguez mostró el memorial pegado en la pared por esos policías, en el que el fiscal antinarcóticos, Osvaldo Vinicius Castillo, lo cita para que declare en calidad de testigo en un caso de presunto tráfico de sustancias controladas, abierto de oficio contra personas aún no identificadas que resulten ser los autores. El periodista estaba convocado para este jueves, pero no se presentó y envió un memorial en el que señala todas las irregularidades cometidas contra él.

Sin embargo, de acuerdo al relato de la supuesta víctima, en lugar de encontrarse con los vendedores, vio que tres encapuchados con distintivos de la Felcc se bajaron armados de una camioneta blanca y se dirigían hacia ellos. Al ver esto, atemorizado por las acciones violentas el ganadero decide huir con su primo, y según los videos de las cámaras de seguridad de las casas de esa cuadra, condujo a toda velocidad en reversa para alejarse de los supuestos policías.

Más adelante, el vehículo se plantó y el ganadero y su acompañante huyeron dejando todas sus pertenencias, incluidos sus celulares y el dinero, 10.500 dólares que eran para la compra del vehículo ofertado.

En el reportaje que hizo Rodríguez, por medio de un video que fue publicado en la página de Facebook de Radio Omega, se muestra al denunciante y partes de los videos de las cámaras de seguridad de varios domicilios el momento del hecho.

“No fui testigo presencial de los hechos que el Ministerio Público investiga. Mi trabajo se limitó única y exclusivamente a entrevistar a la víctima, razón por la cual no puedo ser convocado en calidad de testigo de un hecho que no he presenciado”, señala parte del memorial enviado por Guerrero en representación del periodista.

“Señor fiscal, ante el requerimiento emitido por su autoridad debo manifestar que mi conducta profesional como periodista, se subsume dentro del marco legal, previsto por el artículo 8 de la Ley de Imprenta del 19 de enero del año 1.925, que establece claramente lo siguiente: “...El secreto en materia de imprenta es inviolable...”, esta es la razón fundamental por la cual no puedo proporcionarle los datos que se me solicitan en el citado requerimiento”, menciona el documento firmado por Rodríguez.