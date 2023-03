Litigantes y abogados de La Paz denunciaron que el Consejo de la Magistratura protege “por intereses políticos” al juez Primero Anticorrupción y lucha contra la violencia, Helmer Laura Picavia, pese a que el funcionario tiene un “historial de 26 denuncias” que figuran en los registros de la Fiscalía de La Paz. Una de ellas es por una agresión sexual.

“Pedimos que se realice una auditoría a todos los casos que tiene a su cargo este señor Laura, que pese a ese historial de denuncias por corrupción fue designado como juez anticorrupción por el Consejo de la Magistratura. Hemos denunciado que libera a delincuentes en audiencias llenas de irregularidades, pero no recibimos atención, lo único que nos queda es hacerlo público por los medios de comunicación”, afirmó una abogada que pide reserva de su identidad y del caso que patrocina.

En otro caso, una procesada que también pide no revelar su nombre, relató que está detenida por un mal procedimiento de la Fiscalía y que pese a haber presentado varios descargos y las garantías de que no se daría a la fuga, el juez Laura no da lugar a la cesación de su encarcelamiento. La afectada es una de las imputadas dentro del caso del juez Rafael Alcón, procesado por dejar en libertad al asesino y violador serial Richard Choque.

Página Siete consultó al juez Laura sobre las denuncias que se mencionan en su contra. Por mensajes de texto, aseguró que desde que está en el cargo de juez no se presentaron denuncias en su contra, ni en la Fiscalía y menos en la instancia disciplinaria. Remarcó que “todas están cerradas o desestimadas”.

No hizo referencia a la denuncia de agresión sexual, pero solicitó que la información que se brinde sea objetiva.