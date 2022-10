Denuncian que un exviceministro falsificó una boleta de garantía para adjudicarse una obra

El documento que presentó no fue emitido por un banco, sino que el señor Quiroz ha sido tan osado de falsificar las firmas que aparecen en el documento. Esto ha sido certificado por el BNB en una nota oficial, que dice que la boleta es falsa y no fue emitida por el banco y que las firmas no corresponden a los funcionarios del banco, señaló el legislador.

El diputado indicó que en febrero, luego de conocer la denuncia, se presentó una demanda penal contra la entonces autoridad y que en mayo se emitió la imputación formal contra Quiroz, por el delito de uso de instrumento falsificado, hecho por el cual la exautoridad fue destituida de su cargo.

Sin embargo, el legislador advirtió que en 8 meses el proceso no ha avanzado y pidió celeridad a las autoridades judiciales para que den un veredicto sobre la culpabilidad de la exautoridad.

Wilder Quiroz fue posesionado por el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, el 26 de noviembre de 2020. Fue destituido en junio de este año.

A inicios del año, el entonces viceministro fue denunciado por la bancada del MAS por diferentes irregularidades, entre ellas, por supuestamente montar una oficina “fantasma”.