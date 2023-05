Una mujer aseguró que fue la pareja del gobernador de La Paz, Santos Quispe, y denunció haber sufrido agresiones físicas y sexuales de parte de la autoridad. El denunciado rechazó la acusación y dijo que tiene la conciencia tranquila.

“Me maltrató, me golpeó, ya está todo en la Fiscalía, he declarado. Me ha obligado a tener relaciones sexuales”, denunció una mujer ante los medios de prensa.

La denunciante afirmó que ejercía como funcionaria de la Gobernación y que el gobernador fue su pareja, con quien llegó a convivir un año y cinco meses.

“Era mi pareja, me ha dado el departamento y todo eso”, indicó.

Relató que Quispe vino a buscarla el 31 de diciembre de 2022 hasta el departamento, pero al no recibirlo, éste empezó a patear la puerta y rompió la ventana del predio.

Ante el escándalo, se le abrió la puerta y “entra y directamente me empieza a gritar de todo”, mencionó la mujer. Acotó que en ese momento fue víctima de las agresiones mencionadas.

Dijo que convivió con Quispe un año y cinco meses, y hace dos meses ambos ya no están juntos.

También puede leer:

Denuncian por violación a Santos Quispe y éste dice que tiene la conciencia tranquila

La mujer contó que, a causa de esa situación, el último mes estuvo deprimida y triste, no comía ni salía a la calle, al extremo que tuvo que recurrir a un psicólogo para iniciar un tratamiento.

Aseguró que denunció el caso para que se haga justicia y no queden en la impunidad esos hechos. También acusó al gobernador de enviar a un funcionario hasta su hogar, para intimidarla a que no formalice la denuncia de este caso.

Quispe rechaza la denuncia

El gobernador Santos Quispe rechazó la denuncia y aseguró que tiene la conciencia tranquila.

“Nosotros aquí estamos dando la cara (...). La persona se está haciendo pasar como mi concubina, más de un año y medio. (...) Es totalmente falso eso, porque yo ya tuviera problemas con mi esposa (...). Tengo la conciencia limpia, tengo la conciencia tranquila”, declaró la autoridad ante los medios.

Según la Gobernación, la denunciante y otros exfuncionarios usaron este caso para extorsionar un monto de dinero.

Policía dice que la denuncia está la Fiscalía

La acusación por el delito de violación fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de El Alto y pasó manos de un fiscal analista. El director departamental de la Felcv, coronel Jhonny Vega, indicó que el fiscal tomará la decisión sobre este caso y solicitará los requerimientos necesarios.

“Ya se le ha tomado la valoración psicológica, esos elementos de convicción ya pasaron al Ministerio Publico, el fiscal analista determinará si continua la investigación y enviarán los requerimientos a los funcionarios de la Felcv”, mencionó el jefe policial.