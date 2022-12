El vehículo particular del periodista Harol Salvatierra Justiniano fue quemado ayer por personas desconocidas, cuando el comunicador independiente realizaba la cobertura de los enfrentamientos entre policías y civiles movilizados en demanda de la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El hecho ocurrió durante la noche, en la avenida Ovidio Barbery, donde el periodista había dejado su vehículo parqueado para luego dirigirse a pie hasta la zona de conflicto, que se encontraba en un punto más alejado.

“Lo dejé en este lugar porque no había enfrentamientos. Ya luego estaba transmitiendo, cuando unos colegas me avisaron que habían incendiado mi vehículo, no sé cómo pasó, no sé quién lo hizo”, contó en declaraciones a la red DTV, para luego explicar que adquirió el motorizado con el esfuerzo de su trabajo de 17 años como periodista.