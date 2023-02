Para hacer el trámite, el propietario del vehículo debe ingresar a la página web del Ministerio de Gobierno, en el enlace para hacer el trámite de vidrios polarizados debe llenar el formulario digital. Una vez enviado, en un plazo de cinco días (que en la mayoría de los casos no se cumple) le envían una notificación al correo electrónico y al WhatsApp de su número de celular, para indicarle la fecha en que deben presentarse para la inspección física del motorizado.

El primero de la fila

“Hice fila desde ayer, me quedé a dormir (en su vehículo, en la zona Miraflores), no había de otra. Inicié mi trámite hace una semana y el viernes me avisaron que ya estaba aprobado. Si llegas a las cuatro de la mañana vas a encontrar una fila corta”, explicó a Página Siete Lander Cuevas, el propietario de una camioneta roja, que realizó el trámite para contar con la autorización de vidrios polarizados.

Tardó aproximadamente un día y medio para convertirse en el primero de la fila, a las 12:50 de hoy, en el único punto de inspección que se habilitó en la avenida Zavaleta, a metros del edificio del BOL 110. Allí, por otros 30 minutos un funcionario del Ministerio de Gobierno comenzó con la verificación física de los vidrios polarizados de fábrica, además de revisar los documentos de la camioneta.