Desde su país, colombiano implicado en el triple asesinato dice que la Policía lo liberó y que es inocente

A una semana del triple crimen en Porongo, Santa Cruz, John Walter Tibaduiza, uno de los implicados en este caso, rompió el silencio y reveló que está en su país luego de que la Policía lo liberó.

Uno de los sindicados de acribillar a tres uniformados afirmó que es inocente, que no conoce a Misael Nallar y que teme por su vida. “Yo me lleno de miedo porque pienso que me van a matar”, dijo.

En un contacto con la red Unitel, Tibaduiza relató que la madrugada del miércoles 22 de junio, horas después del asesinato de dos sargentos de la policía y un voluntario del Gacip, uniformados lo detuvieron en la tranca de Montero y le “robaron” $us 6 mil y su teléfono.

En ese ínterin, surgió su nombre y el de otras de otras dos personas más además de Nallar como los principales responsables del triple crimen.

“Ahí, en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen ‘ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora, no lo queremos ver y se va de mi país’”, relató.