La detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no beneficia a las víctimas de los enfrentamientos de Senkata y Sacaba de 2019 porque su aprehensión es por el presunto terrorismo, no es por los muertos ni heridos, afirmó el representante de las víctimas, David Inca.

“El señor Camacho no está detenido por Senkata y Sacaba. La detención no es por las muertes ocasionadas en 2019, no es por las masacres, ni los heridos a bala ni por las torturas sino por un delito de terrorismo; por lo tanto, este proceso no beneficia ni perjudica al caso Senkata y Sacaba, son diferentes delitos”, afirmó Inca a Página Siete.

El activista piensa que por una estrategia política quieran juntar ambos casos, pero son hechos y fechas diferentes. No obstante, aprovechando que Camacho está preso anunció que pedirán que se active la investigación y proceso por Senkata y Sacaba.

“Esperemos que gracias a esta detención se acelere una investigación real tras tres años de investigación de Senkata y Sacaba”, agregó Inca.