El juez “Chiru Chiru” remarcó que demostró tener una familia, domicilio y una actividad lícita e indicó que el hecho de que se le haya iniciado una causa en su contra no implica que haya cometido un delito.

“Si su autoridad revisa la imputación formal, el Ministerio Público no ha fundamentado riesgos procesales en mi contra, en virtud que ante esa autoridad he demostrado tener una familia constituida, un domicilio establecido y ante todo una actividad lícita dentro del territorio nacional. El hecho de que se me haya iniciado la presente causa no puede ser una presunción de que yo haya cometido un delito en el ejerció de esta función judicial, sería una violación al principio de inocencia”, expresó.

El juez Freddy Choque y el pasante de la Fiscalía de El Alto, Rubén Quispe, fueron aprehendidos el 9 de marzo luego de que se reveló una grabación de extorsión a una litigante.