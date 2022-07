Detienen a Luis Larrea, acusado de no salvar a su padre del covid

Ismael Rojas, fiscal de La Paz, dispuso ayer la aprehensión del presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea García, acusado por no salvar a su padre de la covid, al no brindarle la asistencia respectiva en junio de 2021. Contrariamente, aseguró que Larrea habría afectado la salud de otro paciente al quitarle insumos de terapia intensiva para habilitar una sala para dar atención a su padre.

“Lastimosamente aquí está, es una actitud más del Gobierno, sin pruebas se acusa a una persona, que hace un año ha fallecido mi padre. Por lo tanto, así se actúa en el país, no hay justicia. Me están aprehendiendo (por) el deceso de mi padre”, señaló Larrea tras salir de la Fiscalía de La Paz y conducido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. El galeno ya fue imputado.

Serafín Larrea Gutiérrez, medio hermano del detenido, interpuso la denuncia en mayo de este año. Indicó que su padre no fue tratado en tiempo oportuno cuando padecía de la covid, lo que causó su deceso en junio de 2021. Acusó a sus dos hermanos por no tratar a tiempo la enfermedad de su progenitor y de no vacunarlo con anterioridad.

En ese sentido, la Fiscalía citó a declarar a Luis Larrea García y a su hermano Antonio José en calidad de sindicados por el delito de homicidio culposo, a fin de que presenten sus descargos respectivos.

Larrea se presentó a declarar ayer en la tarde y en la noche se dispuso su aprehensión. El fiscal Rojas dijo que el sindicado entró en contradicciones; por eso, será imputado y en audiencia cautelar se definirá su situación jurídica.

“Él estaba al cuidado de su señor padre y era el responsable, tenía el deber de cuidarlo. Los indicios que hemos recabado serían el certificado de defunción, el historial clínico y la denuncia del hermano”, señaló el fiscal.

Contrariamente, el fiscal Rojas señaló que hay otra denuncia contra Larrea por presuntamente quitar algunos insumos de terapia intensiva a un paciente, a fin de habilitar una sala para dar atención a su padre, afectando de esa manera la salud de la otra persona.

Sergio Pérez, abogado del aprehendido, calificó de injusta la detención e imputación de su defendido, porque considera que no hay sustento y se vulneran derechos y garantías.

“Las pruebas que se adjuntan en el cuaderno de investigaciones, tan sólo se encuentran unos chats de WhatsApp, que no reflejan ningún tipo de acción que se enmarque en un delito de homicidio culposo. El denunciante y la imputación hacen mención a que el señor Larrea, padre, habría sufrido de una enfermedad de covid. Es de dominio público y mundial de que (ese virus es) una enfermedad letal”, manifestó.

Ante la aprehensión de Larrea, el Colegio Médico de Bolivia hizo una reunión de emergencia del Consejo Nacional de Salud (Conasa) y resolvió ir a un paro indefinido desde el lunes.

El secretario general del Colegio Médico, Freddy Fernández, explicó que ya en una reunión anterior se acordó que “ante la posible detención de cualquier dirigente médico a nivel nacional, se tomarían acciones inmediatas con medidas de protesta que pueden llegar a la suspensión de actividades del cuerpo médico”.