Detienen a un hombre con explosivos en marcha de Adepcoca y él dice que fue pagado por Alanes

Una persona que portaba explosivos fue encontrada este lunes en medio de la marcha de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), del sector de Freddy Machicado. El acusado fue conducido a oficinas de la Policía y dijo que fue pagado por Arnold Alanes, dirigente del otro grupo cocalero.

“Alanes me ha obligado, me ha pagado 2.500 Alanes. Me ha dicho, ‘si no te infiltras entre los cocaleros yungueños, vamos a matar a tu mamá’, me ha dicho”, señaló el detenido.