Detienen e imputan al líder de Adepcoca y los cocaleros amenazan con levantarse

De forma sorpresiva y sin ninguna orden de aprehensión, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, fue detenido ayer por un grupo de policías. Inmediatamente lo llevaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz y de ahí a la Felcc de El Alto dondepermaneció toda la tarde y en la noche lo imputaron por la comisión de 15 presuntos delitos. La dirigencia cocaleraprotestó, dijo que se trata de “una cacería política” y advirtió al Gobierno con medidas radicales si no liberan a su líder.

“De acuerdo al cuaderno de investigaciones, Machicado fue aprehendido por los hechos del jueves 8 de septiembre, en el (día de la toma y quema del) mercado ilegal de coca que dirigía Arnold Alanes. Todo el directorio (de Adepcoca) más el Comité de Autodefensa y otros líderes de los Yungas están como denunciados; entonces, entre mañana y pasado van a ser aprehendidos, se están violando sus derechos constitucionales (...) el objetivo es acallar la voz de los cocaleros de los Yungas”, afirmó el abogado de Adepcoca, Gualberto Cusi.

El otro abogado de Adepcoca y de Machicado, Dayner Quispe, detalló que ayer un grupo de policías detuvo al presidente de Adepcoca cerca del mercado Yungas, a las 11:00, sin una orden de aprehensión y fue trasladado a oficinas de la Felcc de El Alto. Dicha orden se le notificó horas después.

“A Freddy Machicado se le atribuyen 15 delitos, entre ellos porte y portación ilícita (de explosivos)”, informó Quispe. Dijo que el presidente de Adepcoca se abstuvo de declarar y se acogió a su derecho al silencio.

Imputación

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ganancias Ilícitas a la que accedió Página Siete, el Ministerio Público “pide la detención preventiva en el penal de San Pedro de seis meses para el imputado Freddy Machicado Velásquez”. El proceso tiene como base un supuesto “reporte cibernético” de la Policía, que figura en la relación de hechos, pero no en la lista de indicios, en la que sí se cita una denuncia -sin nombre- y la declaración de 11 testigos. En el documento no figura el nombre de ningún otro dirigente investigado.

El fiscal del caso, Carmelo Laura, mencionó que entre los “actos ejecutados” por Machicado, éste lideró “las movilizaciones cocaleras, ingresa de manera frontal y violenta contra la Policía en la calle 1 de la zona Villa El Carmen y es quien genera las convocatorias para el cierre del mercado paralelo”.

También menciona las bombas molotov y las dinamitas que los militantes del sector de Alanes lanzaron desde el techo del mercado paralelo, pero no figura la lista de explosivos, la caja de dinamitas, el fusil, la munición y el cañón artesanal que se encontró en ese lugar, que estuvo resguardado por la Policía por al menos seis semanas.

Advierten con movilizaciones

“Somos más de 43.000 socios, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¡Carajo! este Gobierno no nos va a callar. Lo único que está pidiendo los Yungas de La Paz es respeto a las normas y leyes que nos impusieron, no violarlas”, afirmó ayer el presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza, que es uno de los 10 investigados por el Ministerio Público. Adepcoca responsabiliza de la violencia a los ministros de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, y de Gobierno, Eduardo del Castillo, además del viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez.

“Nosotros somos los perseguidos por pedir que se cumpla la ley. Le digo al gobierno de Luis Arce, vaya alistando celdas, porque somos más de 43.000 socios y aquí vamos a estar el lunes, no hay temor. Esto parece Venezuela y no se respeta la Constitución”, señaló la vicepresidenta del Comité de Autodefensa, Rosalva Vargas.

Apaza afirmó que la aprehensión de Machicado fue la respuesta que el Gobierno les dio a sus pedidos de diálogo. “Esto pasó después de que denunciamos públicamente, con pruebas, que más de 30 infiltrados de la Policía espiaban a los dirigentes de Adepoca, disfrazados de cocaleros, lustrabotas y vendedoras”.

Hasta el cierre de edición, la audiencia contra Machicado continuaba y preveían que dure hasta la madrugada, informó a este impreso el abogado Cusi.