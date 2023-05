El jueves, la Fiscalía de La Paz informó sobre la admisión de la denuncia por la presunta comisión de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La demanda no es contra el titular de ese despacho, sino contra dos funcionarios. “(La demanda) no es en contra del ministro (Juan Santos Cruz), es en contra de dos funcionarios del Ministerio de Aguas. Ya se aceptó la denuncia”, dijo el fiscal departamental, William Alave.

El diputado Arispe denunció que se cuenta con las facturas o recibos de las transacciones bancarias que hizo Rosa Viviana Bautista. “La información preliminar que tenemos es que es una funcionaria (del MMAyA) que tiene un sueldo de 4.000 bolivianos, pero registró más de dos hojas de diferentes cifras, en pocos meses ella movió 653 mil bolivianos”, denunció Arispe.

De acuerdo con un allegado del ministro Santos, que aseguró que fue nombrado por esa autoridad para “negociar” el cobro de millonarias coimas a las empresas que se adjudicaban contratos con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Bautista era la encargada de supervisar la construcción de una de las casas del ministro Santos, en Pando.

El “negociador” se mantiene en el anonimato, pero supuestamente es quien tiene en su poder las copias de las transacciones bancarias que hizo, según relató, por orden de Santos, a cuentas de Bautista y al menos a otras cuatro personas del círculo de confianza del ministro.

Página Siete verificó que el nombre de Bautista figura en la Contraloría como funcionaria del MMAyA y que sólo tiene “bienes (activos)”, por 7.000 bolivianos. Este medio llamó varias veces al celular de Bautista, pero estaba apagado; tampoco respondió a los mensajes para consultar su versión sobre las denuncias.

Por otro lado, el diputado Arispe -del ala evista- aseguró que en una de las reuniones que los legisladores tuvieron con el presidente Luis Arce, se le informó de manera verbal sobre todas estas denuncias de corrupción contra el ministro Santos y otros miembros de su gabinete.

“En su momento tuvimos reuniones (con el Presidente) y yo le dije que hay fuertes denuncias contra esta cartera de Estado. La respuesta (de Arce) ha sido la siguiente: ‘Presente la denuncias en las instancias que corresponden’ y ésa es la línea de discurso de todo el Gobierno, ante todas las denuncias de corrupción que se han hecho hasta ahora”, manifestó Arispe.

No obstante, el legislador remarcó que “las instancias correspondientes”, citadas por el presidente Arce no funcionan en referencia a la Fiscalía. “Ya lo hemos visto en las denuncias contra el gerente de la ABC (Henry Nina), al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), al de Justicia (Iván Lima), el caso de los narcoaudios, el asesinato de los policías (suscitado en junio de 2022, en Santa Cruz), no pasó nada”, criticó.

Sobre el tema de las propiedades, presuntamente adquiridas por Santos, usando a familiares como “palos blancos”, sostuvo que un supuesto sobrino del ministro, Jhonny Alexander S.S. tiene al menos cuatro bienes a su nombre. Sospecha que esos inmuebles fueron adquiridos con el dinero de las supuestas coimas porque “todos esos movimientos (bancarios) se dieron desde que Juan Santos ocupa el cargo de ministro”.

Arispe señaló que no hizo una denuncia escrita al presidente Arce, debido a que éste no atendió a otras que había realizado antes, como en el caso del interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, de quien presentó dos audios en los que dicho funcionario, presuntamente planifica la extorsión a dos empresas. Ese hecho también fue informado a Santos, pero no hubo medidas legales en su contra.

En conferencia a la que sólo tuvieron acceso los medios afines al Gobierno, Santos indicó que se someterá a la investigación sobre las denuncias de coimas. No obstante, dijo que interpuso una querella penal contra los responsables de esas “acusaciones falsas”.