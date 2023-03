En el siguiente punto del documento, Cabrera sólo hace mención a que la resolución quedara registrada en la hoja de vida de la exfuncionaria de la DGAC. Contradictoriamente, en los fundamentos de la resolución se establece que Trigoso Villarroel (actual trabajadora en el Consejo de la Magistratura) fue designada por Arispe Rosas; así como también se verificó que Méndez Orellana, Luna Orellana (actual funcionario en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas) y Alarcón Gamarra (actual funcionario en la Caja Petrolera) recomendaron la contratación de la misma.

Todos ellos quedaron exentos de responsabilidad. Según la normativa que Cabrera cita en la resolución, las faltas administrativas no se procesaron porque sucedieron hace más de dos años (en 2018) y la mayoría de los involucrados solicitó la prescripción de las mismas.

No obstante, para el exjefe regional de la DGAC y representante de profesionales que trabajaron en esa institución, Nelson Carpio, el caso demuestra el encubrimiento a actos de corrupción cometidos por el ex y el actual director, Arispe Rosas y García Terceros, respectivamente. En contacto con Página Siete, Carpio explicó que estas designaciones ilegales se hicieron en desmedro de profesionales que fueron alejados del cargo para dar lugar a militantes del “proceso de cambio”, pero que no tenían méritos.