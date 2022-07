$!DGAC dice que no entregó licencia de piloto a Nallar

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) rechazó este lunes las denuncias que señalan que Misael Nallar -el principal sindicado de un triple asesinato en Porongo- tiene una licencia de piloto. La institución indicó en un comunicado que los documentos que circulan en redes sociales corresponden sólo a trámites.

Esa postura fue ratificada por el director de la DGAC, Celier Arispe, en una conferencia de prensa.

“Aclaramos que en los registros de la Unidad de Licencias de la DGAC no existe licencia aeronáutica de piloto privado otorgado a Misael Nallar Viveros, toda vez que este ciudadano no cumplió con los requisitos exigidos para la emisión de una licencia. La DGAC registra solamente en su sistema informático el inicio del trámite de otorgación del ciudadano referido, mismo que a la fecha no ha sido concluida”, aclaró.