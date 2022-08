Diálogo fracasa por presencia de Alanes y Adepcoca llama al 100% de sus bases

El diálogo convocado por el Gobierno para solucionar el conflicto cocalero de los Yungas fracasó ayer. Los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) se negaron a entablar una negociación con la presencia del dirigente Arnold Alanes, del MAS, y exigen el cierre del mercado ilegal de coca de este dirigente como la única forma de solución al conflicto.

“Lo ilegal no se negocia, este problema es entre el Gobierno y Adepcoca. No tenemos nada que hablar con este sujeto Alanes, que representa a (productores de) la coca ilegal de las zonas rojas. Ese puesto de venta que tiene en Villa El Carmen debe cerrarse”, aseveró el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, instantes después de que el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, saliera presuroso de la Defensoría del Pueblo a las 16:20. Se negó a atender las demandas de la dirigencia.

“Si no es con los dos directorios, no voy a dialogar”, afirmó Gonzales. Señaló como una falta de seriedad la postura de Adepcoca, cuya dirigencia entregó una carta a las 14:00 en la que señala que sus líderes no se presentarían a dialogar si al encuentro también era convocado Alanes, aunque al final se presentaron cuando éste se retiraba.

Pese a los reclamos del sector de Adepcoca, el ministro insistió en que Alanes también debía ser convocado, pero anunció que esta vez los llamaría “por celular” para reuniones separadas. A continuación, en medio de agresiones a los periodistas, sus allegados lo sacaron del lugar.

Piden su renuncia

“Se ve que el ministro no tiene la capacidad ni poder de decisión; él recibe órdenes, hemos visto cómo se ha retirado tras el sujeto Alanes. Le daría un consejo sano, para que cumplan la ley, lo que él mismo ha firmado (Resolución Nº 342 de 2021), que renuncie por inepto, por incapaz”, afirmó Machicado.

El dirigente señaló que según la Ley General de la Coca Nº 906, el ministro tiene la autoridad de regular la comercialización de ese producto. Machicado mostró la resolución ministerial Nº 342 firmada por Gonzales, en septiembre de 2021, en la que se señala con precisión que el único mercado de coca es el de Adepcoca, en la calle Arapata de la zona de Villa Fátima.

El presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza, tomó la palabra y manifestó que con lo sucedido ayer se activa el llamado a todas sus bases para iniciar las marchas el lunes. “Cualquier cosa que pase desde el lunes 22 de agosto, el Gobierno y sus ministros son los responsables, compañeros”, advirtió.

Alanes y la legalidad

Gonzales había convocado a una mesa de diálogo a los dirigentes de ambos bandos, Machicado por el lado de Adepcoca orgánica y a Alanes, por el lado de la facción de cocaleros del MAS. Las negociaciones debían iniciarse a las 16:00 en la Defensoría del Pueblo.

A la hora indicada sólo llegaron en comitivas separadas el ministro y Alanes. Ante la carta de Adepcoca que rechazaba la presencia del dirigente de los cocaleros del MAS, ambos se retiraban, pero entonces llegaron a la puerta Machicado y los dirigentes del Comité de Autodefensa de Adepcoca.

Antes de las declaraciones de Gonzales y Machicado, Alanes manifestó que su sector estaba dispuesto al diálogo, pero reiteró que él era el único representante de Adepcoca, cuya legalidad se había logrado por un amparo constitucional y se negó a cerrar el mercado de coca que tiene abierto hace más de un mes en Villa El Carmen.

“Nosotros somos legales y legítimos. Vamos a pedir la restitución de la comercialización (de la hoja de coca)”, afirmó Alanes. No descartó la posibilidad de retomar las instalaciones del mercado de Villa Fátima.

Marchas para el lunes

Por su lado, los miembros del Comité de Autodefensa de Adepcoca ratificaron la convocatoria para que todos sus socios salgan desde sus comunidades a La Paz, el lunes, con el fin de retomar las movilizaciones hasta lograr el cierre del mercado ilegal de Alanes. Recordaron que, a lo largo de estos ocho meses, se enviaron 36 cartas al Gobierno para solicitar una solución al conflicto, pero ninguna fue atendida hasta ayer.

“Al Gobierno, al presidente Luis Arce quiero decirle que en sus manos está la solución ahora. Ya vimos que sus viceministros y ministros no tienen capacidad o poder de decisión”, aseveró Apaza.

Por su lado, otra de las dirigentes del Comité de Autodefensa, Rosalba Vargas, manifestó que la represión de la Policía hacia los productores de coca de Yungas está dirigida desde el Chapare, en alusión al presidente de las seis federaciones de cocaleros de esa región, Evo Morales. “Todo se lo ha llevado, ahora quiere llevarse también el mercado legal de coca, no lo vamos a permitir”, manifestó Vargas.