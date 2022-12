Digcoin decomisa 60% más de coca ilegal que en 2021

Este año se decomisaron 123 toneladas de hoja de coca ilegal a nivel nacional, un 60% más que las 77 toneladas confiscadas en 2021, informó el director de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), Darío Manrrique.

“El año pasado hemos cerrado con 77 toneladas y ahora estamos con 123 toneladas. Ese es el decomiso a nivel nacional. En ellos están la coca de La Paz (Yungas) y del Trópico (Cochabamba)”, complementó Manrrique. Esas 123 toneladas significan un crecimiento porcentual del 60%; es decir, en 2022 se decomisó casi el doble del año pasado.

Tres zonas vulnerables

Manrrique, quien es afiliado a la Federación Carrasco de los cocaleros del Trópico bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS), desde donde fue designado como director de Digcoin, identificó tres sectores donde se realizan los mayores decomisos.

“Los lugares son Achica Arriba (en la salida de La Paz a Oruro), que es como un cuello de botella cuando sale la coca de La Paz. Los otros están en Suticollo al llegar a Cochabamba y el otro está en Locotal”, explicó la autoridad nacional.

Según Manrrique, la coca que circula ilegalmente sale de los mercados legales de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz y de su par de Sacaba de Cochabamba, pero sin la autorización legal de Digcoin.

Manrrique entregó ayer como donación cinco toneladas de hoja de coca decomisada a una universidad en Chimoré y otras tres toneladas a un instituto tecnológico en Santa Cruz.

Coca del Chapare

El 15 de agosto, el diputado Jorge Pinto, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que en el Chapare existen al menos unos 10 mercados ilegales de coca, donde se comercializa la “sagrada” hoja pese a la existencia del mercado primario de Sacaba. Diferentes informes dan cuenta de que más del 90% de la hoja de coca que se produce en el Chapare va al narcotráfico.

El martes 29 de noviembre, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Troels Vester, informó que los cultivos de coca en el país se incrementaron en un 4% en 2021, sin embargo, esa cantidad fue menor con relación a años anteriores.

No obstante, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, observó dicho informe porque, según él, no habría un incremento del 4% en 2021; es decir que no se registró una superficie plantada de 30.500 hectáreas, según los informes que maneja esa cartera de Estado.