“Dios existe”, dice Plácido Cota y se recupera en el hospital

Su pronóstico de vida era del 20% e incluso algunos ya lo dieron por muerto horas después de la explosión. Ayer, Plácido Cota, desde su cama de terapia intermedia, habló visiblemente recuperado, agradeció a Dios el estar vivo, a los médicos, a su familia y a su pueblo.

“Yo he hablado con Dios, y Dios dice que somos familia, todos; familiares lejanos, cercanos. A mi institución que es Adepcoca; a mi familia que es Adepcoca: gracias. Y, sobre todo, pondero al personal médico, (por) esa buena fe, ese cuidado de mano hacia el prójimo... Un amor... no tiene nombre, de todo: de padre, de madre, de hijo, de todo. Eso es lo que me han demostrado aquí en este hospital (...) me han tratado excelente”, dijo Cota en una parte de la grabación que se difundió a través del Hospital Arco Iris.

Plácido Cota, que se dedica a conducir un minibús, resultó herido la tarde del lunes 8 de agosto en una de las jornadas de enfrentamientos por el mercado ilegal de la hoja de coca.

Ese día, un video muestra a Cota lanzar un objeto con la mano derecha y sostener otro en la mano izquierda. Cuando retrocede es cuando explota la dinamita.

El hecho pasó en Villa El Carmen, cuando se registraban enfrentamientos entre cocaleros y policías. Cota quedó tendido en el piso, la sangre comenzó a verse en el asfalto y también todos sus órganos estaban expuestos. Los bomberos llegaron al menos 40 minutos después para llevarlo al hospital.

Un primer reporte médico sostenía que el chofer tenía un 80% de probabilidades de que fallezca. Sin embargo, Cota se aferró a la vida y fue intervenido unas tres veces.

Ayer, una de las doctoras que atiende al herido explicó que actualmente el reto está en evitar cualquier cuadro infeccioso, luego de tres cirugías que se hicieron en traumatología, cirugía de abdomen y cirugía plástica. En cada una de ellas se hicieron al menos tres actos quirúrgicos. Anunció que entre el martes y el miércoles será sometido a una cuarta intervención.

“Agradecer al hospital por hacerme vivir una segunda vez... y a Dios. Dios existe”, afirmó Cota ayer con la voz serena.

Desde el hospital, su directora Yael Cazón señaló que si bien Plácido tiene una evolución favorable y un pronóstico vital bueno, todo lo contrario de hace 11 días, los riesgos de la infección están latentes, por lo que el paciente sigue con pronóstico reservado.

Se conoce que hasta ayer el equipo multidisciplinario de médicos lograron reconstruir su pared abdominal e internamente sus órganos están íntegros. Después de la nueva limpieza quirúrgica, los especialistas deberán trabajar en una cirugía plásticorreconstructiva de la piel, con injertos del mismo cuerpo del herido.

“Muchos decían que no voy a salir (con vida)”, dijo Cota en el video. Agradeció de nuevo a los médicos y enfermeras del hospital Arco Iris. “Venían (y me decían): ‘pedile a Dios, hijo’... Sobre todo, está Dios, nada más. Dios existe”, expresó Plácido.

A un lado de la cama, cerca de la almohada descansa el Nuevo Testamento. Plácido levanta el pulgar de la mano derecha en señal de que está bien. El otro brazo está aún vendado, pues el paciente perdió una parte tras la explosión.

Los cocaleros de Adepcoca realizan varias campañas para recolectar fondos y ayudar a pagar la deuda que cada día se acumula en el hospital. Al margen de esa actividad, su familia también colabora, aunque piden también la colaboración de la gente para poder alcanzar a pagar los gastos.

Plácido Cota no es cocalero, es chofer de un minibús, pero se unió a la demanda de los productores de coca de los Yungas para pedir el cierre del mercado ilegal ubicado en Villa El Carmen. En una jornada violenta, Plácido fue herido tras la explosión de un cartucho de dinamita. De este conflicto, él es el único herido; se registraron varios detenidos.