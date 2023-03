“Montaño dice que la denuncia no tiene ni pies ni cabeza, por favor ministro Édgar Montaño, es gracias a esta denuncia que se ha evitado que gente corrupta de la ABC se robe 18 millones de bolivianos. Gracias a esta denuncia se ha demostrado la alteración en el proceso de contratación, el cambio de poder, la emisión de facturas. Cómo va a decir que no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.

El diputado agregó que el ministro también señala que la denuncia es un “copy-paste” de la declaración del testigo protegido en el video grabado antes de su muerte, a lo que respondió que el sólo transmitió e investigó en base a lo que el testigo le dijo.

“Yo no me voy a inventar detalles, tipos penales más allá de los que me ha transmitido el testigo protegido. Yo no he ido a buscar al testigo protegido y él lo dice claramente, yo no sé con qué autoridades se reunió antes, cuando el me busca a mí, me da la información y yo eso lo investigo”, aseveró.

Finalmente, el legislador adelantó que seguirá investigando hasta las últimas consecuencias.

“Hemos tomado una decisión, si el costo que tenemos que pagar es la muerte y dejar huérfanos a cuatro hijos, vamos a asumir ese riesgo. Si tenemos que terminar presos por denunciar, lo vamos a hacer. Todo se paga en esta vida, todo tiene un principio y un fin y este amedrentamiento, acoso y persecución política y también tendrá su fin. No nos vamos a retractar sobre el trabajo que estamos haciendo”, expresó.