El caso trata de un grupo de personas que habría instalado una oficina en la ciudad de Santa Cruz para la comercialización de la coca, se presume que también se ofrecía carnets falsificados a título del Viceministerio de Coca dependiente del Ministerio de Tierras. Según el denunciante, cobraban entre Bs 5.000 a 14.000 por cada documento, aunque no hay pruebas documentales, solo el testimonio de las víctimas.

El diputado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, denunció la existencia de una presunta red de corrupción que comercializa carnets de venta de coca falsificados al interior del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). El legislador indicó que le informó al ministro Remmy Gonzáles, pero esa autoridad no tomó ninguna acción al respecto.

Mendoza señaló que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público y tras un operativo se detuvo a una persona que señaló a funcionarios del MDRyT de estar detrás del esquema de corrupción. En otro operativo del lunes pasado, la Policía detuvo a otras “tres personas del MDRyT”.

Mendoza reveló que el vínculo entre el grupo de personas que falsificaban el carnet y el Ministerio de Desarrollo Rural es la señora Adela Vargas. De acuerdo a información de la Contraloría, ella es funcionaria de esa cartera de Estado y sería la jefa de gabinete del ministro Remmy Gonzáles.

“A la señora Adela Vargas hoy en día no se la puede citar (a declarar), no se puede dar la citación porque la está encubierta. Cuando la Fiscalía o la Policía van al ministerio, le dicen no tiene oficina y para viajando por todo lado”, indicó.

El oficialista lamentó que el MDRyT no se haya apersonado “como víctima” ante la Fiscalía a pesar que tiene conocimiento del hecho ilícito.