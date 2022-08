Director de agencia de noticias presenta denuncia tras sufrir amenazas por cubrir el conflicto cocalero de Adepcoca

El director de la Agencia de Prensa Gráfica (APG) Javier Mamani presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía, luego de ser amenazado por cubrir el conflicto cocalero de Adepcoca.

“Recibí un mensaje de un número desconocido, quien me dice que debo retirar las fotografías del herido por la explosión de una dinamita, porque, según la persona que me escribió, no he visto cómo sucedió y que, si no lo hago, me pasará algo. Por eso presenté la denuncia penal en el Ministerio Público”, afirmó Mamani.