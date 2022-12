El dirigente regional Franklin Vargas, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) de Santa Cruz, sindicado por tener nexos con avasalladores en la provincia Guarayos y avalar “comunidades fantasma” en la región, se reunió ayer con el expresidente Evo Morales en un ampliado regional realizado en Buena Vista.

Según la defensa de las víctimas de la toma ilegal de tierras en esa región, la convocatoria al líder cocalero fue por un pedido de ayuda para evitar que Vargas sea encarcelado.

“Como el nombre de Franklin Vargas ya fue relacionado con los grupos de avasalladores, él sabe que está en riesgo tanto su cargo político como su libertad; él necesitaba realizar una demostración de fuerza, por eso convocó a un ampliado en la población de Buena Vista y para mostrar que tiene apoyo aparentemente lo ha invitado a Evo Morales”, afirmó Álvaro la Torre, abogado de un grupo de víctimas de la toma ilegal de tierras por parte de grupos armados en Guarayos.

El martes, Winter Hinojosa, otro de los abogados que conforman la defensa de los propietarios de las tierras tomadas por grupos armados, detalló varios elementos sobre la “organización criminal” que dirige a los avasalladores.

No obstante, el encuentro no salió como esperaba el dirigente campesino, ya que en el ampliado realizado ayer en Buena Vista, Morales se topó con la inasistencia de la mayoría de los afiliados de la regional, debido a que la mayoría de los campesinos de Santa Cruz “saben que desde que (Vargas) es el dirigente, se ha enriquecido y es un traficante de tierras, no es un campesino productor. Creo que por eso ese ampliado no tuvo convocatoria”, afirmó La Torre.

En esa línea, La Torre insistió en que hay un nexo entre los grupos de avasalladores y la Csutcb, debido a que esta organización, “al igual que los Interculturales”, militantes del MAS, avala a “comunidades fantasma”, que sólo existen en papeles y son las que intentan legalizar tierras tomadas de forma ilegal, para adjudicarlas a poblaciones que tratan de formarse a medida que se instalan en las propiedades.

En contacto con Página Siete, Vargas señaló que los supuestos nexos con los avasalladores son un tema político usado para desprestigiarlo. Afirmó que está dispuesto a afrontar cualquier denuncia sobre estos hechos, pero advirtió que luego presentará una demanda por difamación en contra de los abogados.

“No vamos a defender a avasalladores y a quienes realizan tráfico de tierras, eso ya lo hemos declarado antes públicamente. Obviamente, cuando hay personas que no saben cómo se maneja el tema orgánico (en la Csutcb) usan estos temas contra nuestra gestión”, dijo Vargas.

Señaló que hay varios controles en la afiliación de comunidades, pero en su gestión verifican las resoluciones que se emitieron en años pasados debido a estas denuncias de “comunidades fantasma”. Para Vargas, los abogados de las víctimas de los avasallamientos son los defensores de empresarios que detentan tierras que no cumplen la Función Económica Social (FES).

Sobre la poca presencia de personas en el ampliado de ayer, en Buena Vista, argumentó que la convocatoria fue regional, de comunidades de las cuatro provincias del norte de Santa Cruz y no así un evento departamental. Aseguró que en la reunión con Morales no se analizó el tema de los avasallamientos. Más bien se tocaron temas coyunturales como la economía en el país y otros internos, como las disputas entre masistas.

Según Vargas, Morales pidió apoyar al gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

La Torre anunció que luego de una reunión entre todas las víctimas de avasallamientos en Guarayos, se presentará una denuncia penal contra los dirigentes de la Csutcb, Vargas, Saida Rivero, Leonardo Berríos, Ricardo Delgadillo y María Francisco Laura.