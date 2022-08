Dirigente le dice a diputado Arce que si quieren crear más mercados de coca, vayan a Cochabamba

Arce planteó la revisión de la Ley 906 de la hoja de coca con el fin de evitar que el mercado esté monopolizado por un solo sector en el departamento de La Paz; el legislador argumentó que en un departamento no puede haber un solo vendedor de la hoja milenaria.

Ante la pregunta si está bien que existan dos mercados en La Paz, el diputado Arce respondió que no habría problema que existan hasta 10 puntos de venta. No obstante, ese mismo planteamiento no fue sugerido para el segundo mercado que hay en Cochabamba.

“En la medida que esto facilite, viabilice, mejore, transparente el comercio, yo no lo veo (malo). Podemos tener 10 puntos de venta de hoja de coca, pero que esté normado y regulado como corresponde”, argumentó el legislador cochabambino.

“¿Quiénes han elaborado la Ley 906?, son ellos mismos”, cuestionó el dirigente de la región de Chulumani y dijo que en caso de hablar de modificaciones a la norma se tendrá que consultar a las distintas regionales de Los Yungas de La Paz para ver si aceptan.

Mollehuanca aseveró que como cocaleros paceños no tiene la intención de monopolizar la venta de la hoja de coca; sin embargo, percibe que los que quieren acaparar la venta son los del Trópico de Cochabamba y por eso el diputado de esa región planteó la modificación de la ley.