Solo dos custodios policiales trasladaron ayer al reo peligroso Felipe Edvaldo Menezez Iglesias del penal de Chonchocoro al Hospital de Clínicas, mientras que para detener al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el Gobierno desplegó un contingente armado y operativo grande, en diciembre pasado.

Tras la fuga del preso brasileño y exmiembro de la organización criminal PCC, surgieron críticas por el débil resguardo policial para el extranjero y los fuertes movimientos policiales para opositores detenidos.

“Antes de que pase todo solo vimos a dos policías, pero eran varios reos y teníamos cierto recelo, no sabíamos que podría pasar algo así. Los policías no tenían chalecos (antibalas) y no estaban organizados para prevenir lo que pasó, luego todo se hizo una confusión, por los disparos que escuchamos nos ocultamos (...) Una cree que tantos criminales deberían tener más seguridad, pero los policías no parecían preocupados”, relató ayer una enfermera que pidió no dar a conocer su nombre.

El brasileño es considerado un criminal de alta peligrosidad, estaba preso en Palmasola hasta junio de 2022 acusado del asesinato de Wilson Ledezma, es parte del PCC y es la segunda vez que se fuga de una cárcel boliviana.

Tras el hecho, las críticas apuntaron al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. La diputada de Creemos María René Álvarez señaló que el ministro es “valiente” para enviar “decenas de policías bien armados” para custodiar a líderes de oposición, “pero para trasladar a reos de alta peligrosidad solo dispone de dos efectivos. El sargento Domingo Chávez es otra víctima de su negligencia”, dijo.

Para el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, el Gobierno actúa con una “doble moral”, pues en el caso de la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, recurrió a una serie de pretextos, supuestamente legales, para negarles salidas médicas y mantenerlos recluidos.

Según los registros periodísticos, en 2021 fue la única vez que la expresidenta logró salir del penal para una atención médica, además de ser manejada en medio de un aparatoso operativo policial, fue acosada por los grupos de choque del grupo político del ministro de Gobierno, Columna Sur, que encabezados por el director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, y varios funcionarios de esa repartición se apostaron para hostigarla en la puerta de la clínica donde la exmandataria era tratada. Aseguraban que ella tenía planificado fugar.

“El hecho de que ninguno de los dos, ni la expresidenta ni el gobernador, hayan podido ser atendidos medicamente, adecuadamente, por razones de seguridad, y que ahora tengamos este trágico acontecimiento de un preso que es asesino y que mata en la fuga, estando en un centro hospitalario, a un policía de su custodia, demuestra exactamente el doble rasero, la doble moral de un Gobierno que miente de manera descarada, diciendo que (la negativa de atención médica para Añez y Camacho) es por razones de seguridad”, dijo Mesa a radio Compañera.

Aprehensión de Camacho

“Informamos al pueblo boliviano que la Policía dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Fernando Camacho”, informó el 28 de diciembre Del Castillo. El operativo se ejecutó con más de 60 policías y respaldo de militares, que se movilizaron encapuchados y fuertemente armados en varias vagonetas que interceptaron, dispararon gases lacrimógenos y amedrentaron a los escoltas de Camacho.

Una vez trasladado a La Paz, el aparatoso operativo policial se repitió para llevar a Camacho hacia Chonchocoro.

El pasado jueves, Fátima Jordán, esposa del gobernador cruceño, descubrió que al interior de la celda de su pareja se instaló una cámara espía con la cual grabaron tanto las visitas de sus abogados, como su intimidad.