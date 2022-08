Dos músicos de banda paceña están heridos

Los músicos Juan Jofré Morales y Giovanno Salas, integrantes de la banda paceña de rock The Four Horsemen (Los cuatro jinetes) que hace tributos de Metallica, resultaron heridos ayer en el accidente de la flota Bolívar en el Cruce Ventilla, Potosí. El grupo se dirigía a Sucre para una presentación.

Jofré fue uno de los primeros heridos que incluso fue entrevistado por los medios potosinos a su arribo al Hospital Bracamonte. “Tengo las costillas con fisuras y golpes en mi cabeza, donde tengo una abertura. Estoy bien en comparación con otros”, alcanzó a decir con el rostro todavía ensangrentado.

El otro herido es Salas, director escénico de la ópera Carmen. “Giovanno está en el Hospital Universitario y lo van a operar mañana (hoy), pero está estable, al parecer tiene dos costillas rotas y una laceración en el ojo”, confirmó Tatiana Fernández, responsable de comunicación de Épica Producciones, que apoya a la ópera Carmen. Familiares de Salas emprendieron viaje ayer a la ciudad de Potosí para acompañar al músico.

No se sabe con certeza cuál es el estado de los tres integrantes de la banda de rock, sin embargo, ayer empezó una campaña para recolectar ayuda económica para Renata Lazcano, esposa de Danilo Roca, el baterista de The Four Horsemen, que resultó herida. “Ha sufrido un grave accidente y será intervenida de emergencia”, dice el post que circula en las redes sociales.

En el informe que dio el coronel Sergio Valdivia, de la Dirección de Tránsito, solo mencionó a Jofré, no hizo referencia a Salas y tampoco a Lazcano.

Ayer se produjo un grave accidente en la ruta La Paz-Sucre, cuando la flota que conducía Teodoro Agudo Arteaga, de 63 años, chocó contra una peña en el sector de Uluchi a unos 10 kilómetros de Cruce Ventilla. En el siniestro fallecieron cinco personas, todas mujeres, pero además hay al menos 21 heridos, según el informe preliminar.