Rosa Constancio, víctima del robo de su vehículo en Chile, en 2018, sostiene que dos hombres la encañonaron a ella y a su madre, que en aquel momento tenía 69 años, para sustraerle el vehículo en el que iban a comprar medicamentos. En los últimos días se enteró que ese motorizado fue donado por el Gobierno a Conamaq en Bolivia.

“Fue una noche de sábado, en noviembre de 2018. Yo salgo con mi mamá, muy cerca del barrio donde nosotros vivíamos, a comprar medicamentos. En eso me doy cuenta que nos está siguiendo un vehículo; no me asusté porque no era muy particular el robo de autos acá en Chile. Sin embargo, cuando detengo el auto y me saco el cinturón, dos hombres nos abren las puertas y nos encañonan con pistolas”, contó la víctima a Que no me pierda de Red Uno, anoche.