“Sabemos que los autos robados en nuestro país pasan a Bolivia, ya sabía que estaba ahí, pero me fue difícil encontrarlo, pese a que me dirigí a Bolivia, he gastado dinero, me moví por varios lugares, hasta en Chile y no lo encontré, un amigo me dijo que ya había pasado a Bolivia”, relató.

Indicó que ayer en la tarde se enteró que su vehículo, que se compró a unos 2.900 dólares, estaba en una de las ciudades bolivianas. Comentó que se alista para viajar y pedir que le devuelvan su motorizado, ya que cuentan con toda la documentación.

“Estoy tranquilo, mi idea es llegar a Bolivia, donde buscaré un abogado y ver si puedo poner una denuncia en contra de la persona que lo estaba usando, porque he gastado dinero, también me generó preocupación. Hubo daños. En los siguientes días, viajaré, quiero que me devuelvan, tengo toda la documentación”, afirmó el ciudadano chileno.

La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, reportó ayer el hallazgo de un vehículo que tiene reporte de robo en Chile, el mismo se encontraba parqueado en el garaje del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La legisladora aseguró que el motorizado aparece en la lista del Ministerio la Presidencia como donación al Legislativo. Sin embargo, en registros del RUAT figura como un auto particular.