Efectivo denuncia que fue agredido y despojado de su celular tras grabar cobros irregulares en la Policía

Lara relató que “el coronel (Jhonny) Ortuño” le quitó su teléfono celular. “Él me ha quitado, este señor, y han borrado lo que he grabado, me han quitado el celular y me han tapado la boca. Me han agarrado y me han golpeado”, denunció el efectivo.

El policía demandó al jefe policial por las agresiones y el hecho de corrupción. “Le he grabado de forma flagrante, cuando estaba cobrando dinero. Le he preguntado y me ha quitado el celular”, relató.

Horas después, apareció el video que presuntamente fue borrado. Ahí se puede ver las oficinas de Antecedentes Policiales y se escucha una voz que pregunta por qué algunas personas no hacen fila, como todos.

“¿Mi coronel, por qué no hacen fila ellos?”, se oye decir a una persona. “No. A ver”, esa es la última parte que se puede ver del video que intentó ser borrado. Luego se observa que el uniformado consultado, lleva sus manos hacia el celular que estaba grabando la escena y el video finalizó.

El caso está en investigación.