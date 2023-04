La exministra de Salud, Eidy Roca, se presentó a su audiencia de acción de libertad con la esperanza de conseguir que la justicia le permita realizar el viaje con fines de atención médica urgente que estuvo prolongado por seis meses. La exautoridad padece la esclerosis degenerativa y cada día que pasa su salud se agrava.

“Confiamos en que esta vez se haga justicia, no hay nada pendiente, todos fueron notificados, no hay pretextos para que se suspenda (la audiencia). Es más que urgente ese viaje, debía hacerlo hace seis meses y confío en que estemos a tiempo para recibir un tratamiento adecuado a la etapa en la que me encuentro ahora”, expresó la exautoridad con dificultad.