Mediante una carta, el gobernador Luis Fernando Camacho -que se encuentra detenido en la cárcel de Chonchocoro- expresó su consternación por la muerte de uno de sus defensores. Lo calificó como “un gran amigo leal, sincero y con el alma de un ángel”.

“Al enterarme de esta terrible noticia, pesa mucho más la impotencia de no poder estar cerca, para acompañarte y despedirnos. Pero ésa es parte del precio que hay que pagar en este encarcelamiento injusto. Por eso me quedo las palabras de fortaleza que me expresaste en esta celda; con ellas trataré de buscar resignación y paz en mi corazón y te prometo que seguiremos sin desmayo y sin claudicar en esa lucha en la cual vos también te comprometiste. Nuestros sueños se concretarán, nuestro pueblo conquistará su libertad, querido Cris”, se lee en la carta que Camacho le dedicó al abogado Balcázar. Sus restos serán sepultados hoy.