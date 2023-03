En julio de 2022, el diputado de Creemos Erwin Bazán denunció que Sandoval tenía vínculos con el narcotráfico y también influencias políticas, porque era muy amigo de Miguel Fernández, concejal e hijo del alcalde de Santa Cruz.

“No es la primera vez que tratan de manchar y dañar mi imagen, no sé con qué argumento el diputado Bazán me acusa de narcotraficante. Creo que le faltó informarse un poco más, le faltó argumentos y la verdad que lo hallo responsable de su proceder. Quiero que el diputado me demuestre que soy narcotraficante, la verdad es que lo conmino al diputado que me demuestre que yo soy un narcotraficante”, enfatizó Sandoval en una entrevista con Gigavisión, citado por ANF.