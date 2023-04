La última vez que Estefanía se comunicó con su esposo, el sargento segundo Oliver Mendoza Orías, fue la noche del lunes, cuando él estaba de turno. En un mensaje le dijo que “descanse tranquila” y que al día siguiente él volvería a casa, promesa que no cumplió porque la madrugada del martes fue asesinado con un disparo en la cabeza, presuntamente por unos atracadores. Sin embargo, la familia tiene dudas y pide que sus camaradas sean sometidos a un examen de guantelete.

“En la noche me mandó un mensaje diciéndome que me duerma tranquila, que esté tranquila, que él iba a volver a la casa y no volvió (...) A mi esposo me lo han matado, yo pido justicia para él”, dijo entre sollozos, Estefanía Frías, la esposa del sargento Mendoza tras enterarse del crimen.

Según el relato de Estefanía, a las 5:15 de ayer le llamó una sargento de Policía para avisarle que su esposo “había sufrido un accidente” y que estaba muerto.

El sargento segundo Oliver Ramiro Mendoza Orías tenía 29 años, prestaba sus servicios en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI). Según reportes preliminares de la Policía, el uniformado fue asesinado con un disparo en la cabeza en el Mirador del municipio cruceño de La Guardia, donde estaba junto con sus camaradas para hacer un patrullaje de la zona, la madrugada del martes.

La Policía Boliviana informó que activó todas sus unidades para el operativo de búsqueda de los autores del crimen en La Guardia y otros municipios aledaños. El cuerpo de Mendoza fue llevado hasta la morgue judicial de Pampa de la Isla, donde la familia esperaba el resultado de la autopsia forense.

Tras conocer el dato, su familia indicó que el informe de la autopsia refiere que el sargento murió con un disparo desde una distancia de 80 centímetros, aspecto que genera dudas, por lo que exige que los otros efectivos que realizaban el patrullaje junto a Mendoza, también sean sometidos a la prueba del guantelete.

“Nos acaban de informar en la autopsia que el disparo ha sido a 80 centímetros. No sé mucho de eso, pero nos hace dar cuenta que ese disparo ha sido de cerca. Lo que nosotros queremos es justicia. Queremos saber quién fue, queremos que nos den una respuesta clara para saber qué pasó. Nosotros hasta podemos pensar hasta que fueron ellos, los mismos policías o los maleantes. Eso queremos saber”, dijo Shirley Morales, tía del sargento Mendoza.

El hecho

Según una versión extraoficial que se conoce del caso, el crimen ocurrió en un operativo de control en el Mirador del municipio cruceño de la Guardia, ubicado a dos kilómetros de la zona urbana. Hasta ese sitio llegaron, en su patrulla, tres policías del DACI, entre los que estaba el sargento Mendoza. Se presume que fueron recibidos con disparos por dos personas que, tras el enfrentamiento, huyeron del lugar en un vehículo.

Uno de esos disparos mató al sargento Mendoza. Los otros dos policías están ilesos. El hecho pasó a la 1:00. Inmediatamente, las autoridades activaron el llamado Plan Z y se inició un operativo de rastrillaje para dar con los presuntos autores del asesinato.

Para el operativo, la Policía desplegó a todas sus unidades durante toda la jornada. Allanaron varios domicilios y una quinta en el kilómetro nueve. Según reportes de medios cruceños, la Policía aprehendió a unas 12 personas, entre ellas están uno de los presuntos autores y personas que ayudaron a los atacantes a esconderse.

Después de más de 10 horas de rastrillajes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó anoche en su cuenta de Facebook que se aprehendió a Ovidio R.P. en la Pampa de la Isla, el principal acusado del crimen.

En el velorio del policía y luego de la aprehensión del principal sindicado, su familia reiteró que aún tiene dudas sobre cómo murió Oliver Mendoza.