El brujo que “ayudó” a Pari en el Unión recibió millones y aparece en la acusación

Tres muertos y cinco personas sentenciadas en procesos abreviados es el saldo preliminar que dejó el caso del desfalco al Banco Unión, cometido por el exjefe de operaciones de la agencia del municipio de Batallas, Juan Pari. Entre los fallecidos, durante más de cuatro años de proceso, esta el padre de Pari, quien según el relato de otros internos falleció por la Covid-19 sentado en el patio del penal de San Pedro.

Página Siete contactó a varias de las 48 personas investigadas en este caso, todas, por separado, hablaron de innumerables actos extorsivos cometidos por jueces, fiscales, policías y el personal de apoyo de éstos. Algunos responsabilizaron de las muertes y “destrucción de familias” a los administradores de justicia. “No podemos denunciar porque luego piden otra vez tu detención o se ensañan contigo. Te cobran hasta por sacar fotocopias, en el juzgado todo es con plata, sino, no verifican tu dirección o no entregan los documentos para tu salida”, afirmó una de las investigadas.

“Estos fiscales, jueces, hasta los policías, no deben tener madre, padre, hijos, no les deseo mal, pero cuando haces tanto daño tarde o temprano vas a pagar. Esos muertos son su responsabilidad, si (los detenidos) cometieron un delito, que los condenen, pero ninguno tenía sentencia de muerte, no hay uno (entre los imputados) que no haya sido extorsionado por esta lacra de abogados que tenemos en la Fiscalía”, dijo con indignación otro de los entrevistados, ambas fuentes pidieron reserva de su identidad.

De acuerdo a los datos recogidos por este medio, el primer fallecido fue el exjefe nacional de tarjetas del Banco Unión Roger Medina. El deceso se dio mientras cumplía detención domiciliaria. Posteriormente falleció Segundo Pari, padre del principal implicado.

Internos del penal de San Pedro relataron, en julio de 2020, que el exfuncionario de la Gobernación de La Paz murió por una broncoaspiración provocada por la Covid-19. Sus compañeros no se percataron de la muerte pues, afirmaron, “parecía dormido, se había sentado en el sol en un rincón del patio”.

Segundo Pari, compartía reclusión con su hijo menor, José Gabriel, quien luego se sometió a un proceso abreviado y logró beneficiarse con el perdón judicial de la pena. De forma extraoficial se conoce que la madre de Pari continúa recluida en el penal de mujeres de Obrajes.

La tercera víctima durante el proceso fue uno de los tres choferes de Juan Pari, Jorge Hurtado, quien había logrado detención domiciliaria, pero una enfermedad que tuvo y se agravó durante su encierro, acabó con su vida en junio de este año, según amigos del fallecido. Hurtado figura como uno de los 11 acusados iniciales.

El fiscal Omar Mejillones informó en anterior entrevista con Página Siete que además de Gabriel Pari, también se habían beneficiado con juicios abreviados la esposa de Juan Pari, Carolina del Coral Jerez, que tiene a su cargo dos hijos. Los amigos del principal implicado, Alexis Calderón Hurtado, Pablo Nina y Eduardo Pinto.

Mejillones señaló que otros imputados también habían solicitado un juicio abreviado, pero que aún estaba en análisis. Sin embargo, se conoció que uno de los beneficiados sería el amigo y socio empresario de Pari, Juan Carlos Gott. A quién se le rechazó en varias oportunidades el pedido fue a la novia del exjefe de operaciones del Banco Unión, la argentina Luciana Cagnola.