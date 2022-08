El Buen Samaritano, el pastor “ciego” y la millonaria estafa sin control de ASFI

“Desde la cooperativa engañaron a los socios con la propuesta de devolverles su capital en terrenos. En mi caso en 2014) pretendían que yo acepte lotes, que están ubicados en la provincia Warnes de Santa Cruz, a 50 dólares el metro cuadrado pero esas tierras tienen sobreprecio; ellos las compraron a 20 centavos de dólar el metro cuadrado en 2009. Era una burda estafa de este pastor y sus secuaces”, denunció Claure a Página Siete.

Entre 2008 y 2013, Claure depositó 1.028.010 dólares, divididos en 23 Depósitos a Plazo Fijo (DPS) o, como el reglamento de cooperativas emitido por la ASFI también autoriza, en Certificado de Aportación Remunerado (CAR). Hoggier Hurtado era entonces el presidente del Consejo Administrativo de El Buen Samaritano, con poder sobre la gerencia general y las departamentales.

Parte del dinero depositado por Claure en la cooperativa provenía de los ahorros de la familia de su esposa, que le habían sido confiados para que los administre y genere otros ingresos. Pero la mayor parte del capital provenía de los ahorros en sus más de 30 años de carrera en las Fuerzas Armadas.

En las negociaciones que el coronel mantuvo con directivos de la cooperativa, éstos trataron de cambiar las cláusulas de los contratos -estrategia que funcionó con la mayoría de las víctimas- por medio de resoluciones aprobadas en “supuestas asambleas de socios, pero que sólo eran decisiones de un grupo dirigido por Hurtado”; disminuyeron el pago del interés de 10% a 3%, sostiene Claure, quien no aceptó ninguno de los ofrecimientos. Así comenzó un litigio legal que lleva ya nueve años.

El Buen Samaritano

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunitario El Buen Samaritano Limitada fue fundada en 1965. Alcanzó a tener 45.000 socios y hasta 2014 captaba ahorristas en sucursales de todo del país con masivas campañas publicitarias.

Se presentaba como una institución financiera con solvencia económica mayor a la de un banco. Sin embargo, de acuerdo con la resolución jerárquica 040/2017, firmada por el entonces ministro de Economía, Luis Arce en 2015, El Buen Samaritano ya tenía pérdidas de más de 91,3 millones de dólares.

Los 45.000 socios y ahorristas pasaron a ser víctimas que no podían recuperar sus depósitos; sin embargo, no hubo convulsión social ni intervención de la ASFI. A lo largo de los años, la mayoría de los afectados negociaron la adjudicación de terrenos a cambio de los montos que les adeudaban “para no perderlo todo”