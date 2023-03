“Me sacaron por atrás, fueron y me metieron a la celda del palacio de justicia, ahí me botaron, me tuvieron toda la mañana”, comentó Lara en el video.

También denunció que recibió una baja médica de tres días, la cual le fue arrebatada por uno de los custodios policiales y posteriormente un médico le informó que sería anulada.

“La doctora me dio una baja médica de tres días, me dijo que vaya por vigencia de derechos, que lo haga licenciar y que llame a mi esposa. Le pedí al oficial, le dije ‘tengo baja médica, puede llamar a mi esposa’, él se hizo que llamar, volvió y se aprovecho de la situación en la que estaba, me quitó la baja médica, luego fueron y reclamaron a la doctora por qué me había dado la baja médica. Y vino otro doctor y me dijo ‘estás de alta, puedes irte (...). Yo no te he dado ninguna baja médica’, me dio la doctora le dije y dime (respondió) ‘Yo voy a anular esa baja’”, relató.