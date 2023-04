El abogado defensor de Lara, Marcelo Patzi, comunicó que entre las medidas sustitutivas otorgadas en la audiencia de este viernes no se determinó el pago de una fianza.

“La libertad la va a tener hoy, ya no tiene otra audiencia ya no se encuentra en calidad de aprehendido (...). En este caso no va a tener que pagar ninguna fianza, va a tener que demostrar dos garantes legales a efectos de que ellos puedan garantizar dónde lo van a notificar, dónde va a ser habido, cosas de procedimiento que él va a cumplir, pero no se le ha impuesto una medida económica”, manifestó ante los medios.

El jurista también explicó que de acuerdo a la Ley 101 de Régimen disciplinario de la Policía Boliviana, el capitán Lara será puesto a disposición del Comando Departamental, para la reasignación de funciones debido a la imputación del Ministerio Público.

El efectivo policial fue acusado por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, uso indebido de influencias, impedir o estorbar el ejercicio de funciones.