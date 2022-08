El herido en el conflicto tiene deudas en el banco y hospital

La familia de Plácido Cota, el transportista herido el lunes por una explosión de dinamita e internado en un hospital, pidió al gobierno de Luis Arce y a los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) hacerse responsables del pago de las curaciones, debido a que el joven tiene deudas en el banco y es el único sustento para sus dos hijos.

“Señor ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se han cobrado con la vida de mi hermano, ahora debe hacerse responsable el Gobierno. Mi hermano ha sido víctima de la Policía, atentaron contra él y ahora dicen que fue por mala manipulación (de dinamita), es mentira”, reclamó Viviana Cota, hermana del herido que está internado en el Hospital Arco Iris.

La mujer es dirigente cocalera de la Regional Chamaca y afirmó que también hizo el mismo pedido a los dirigentes de Adepcoca.

“Tienen que hacerse cargo del 100% de la curación que está costando en el Hospital Arco Iris. Él no se ha tropezado, no es un tema personal, lo han intentado matar en medio de la lucha por nuestro mercado”, afirmó Viviana Cota.

Reclamó a los dirigentes de Adepcoca por negarse a garantizar el pago de las curaciones y sólo ofrecieron pagar el 70% del costo. Sin embargo, representantes de la institución se presentaron en el centro médico y afirmaron que asumirán con todos los gastos, pero convocaron a la población a colaborar, debido a que la deuda ya había alcanzado la suma de 100 mil bolivianos.

Deudas familiares

Viviana Cota explicó que Plácido, de 32 años, tiene una deuda con el banco y debía pagar 10.000 bolivianos. Calificó de muy complicada la situación de su hermano, debido a que él tiene a su cargo sus dos niños de 7 y 9 años.

Los dos niños y su madre llegaron ayer a La Paz y fueron hasta el hospital, pero no se les permitió verlo. “Recién me avisó mi tía, queremos que se cure”, dijo uno de ellos.

La madre de Plácido también llegó e intentó ver a su hijo, pero el personal médico se lo impidió. Le explicaron que debido a que Plácido estaba en la sala de terapia intensiva, se debía mantener la esterilidad del lugar, además que él estaba inconsciente.

“Los médicos no me dejan verlo, dicen que no puede hablar. Le pido al Gobierno que se haga cargo de curar a mi hijo, por su culpa ha pasado esto”, denunció la madre. Los galenos informaron a la familia que Plácido tiene sólo un 20% de esperanza para sobrevivir y que los siguientes dos días serán cruciales.

Responsabilizan a la Policía

Plácido Cota resultó gravemente herido el lunes, en la zona Villa El Carmen. En un video tomado por un vecino, se lo ve arrojando un objeto hacia la posición de los policías y retrocede mirando hacia los uniformados; segundos después quedó fulminado por una explosión que le amputó una mano y lo dejó con los órganos expuestos.

El reporte preliminar señala que el joven estuvo tendido en el piso por 45 minutos. La familia aseguró que la Policía impidió que se lo auxilie, debido a que gasificaron en la zona y lo mantuvieron así una hora y 35 minutos. “A mi hermano han tratado de matarlo, le dispararon desde donde estaban los policías. Quiero aclarar eso; ayer el comandante de la Policía (Ismael Villca) y ese viceministro (de Régimen Interior, Ismael Téllez) hablaron de que hubo mala manipulación de la dinamita, es falso”, sostuvo Viviana Cota.

Aseguró que todas las personas que estaban junto con su hermano le contaron que él no manipuló dinamita, sino que ante la represión policial se defendieron con piedras y petardos, y que el video mostraba que no tenía dinamita en la mano izquierda.

Por su lado, la Policía hizo una presentación técnica para reiterar que la explosión que dejó herido a Plácido fue por una mala manipulación de la dinamita. Antes, el viceministro Téllez dijo que en los videos se observa que el joven estaba agarrando dos dinamitas, una en su mano derecha (la que iba a arrojar) y la otra en la izquierda, a la altura del intestino, la que explotó segundos después de haber arrojado el primer cachorro de dinamita.